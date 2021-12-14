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14 Ara 2021 - 11:11- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:12

İskenderun ve Darıca disiplin kuruluna sevk edildi
İskenderun ve Darıca disiplin kuruluna sevk edildi mask
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3.Lig 2.Grup’ta pazar günü İskenderun’da oynanan maçta çıkan arbede, öncelikle ev sahibi İskenderun sonra da misafir temsilcimiz Darıca’ya pahalıya patlayacak. Pazar günü oynanan maçta, İskenderun beraberlik golünü 90’da atabilmiş, gol sonrası da Darıcalı futbolcuların ve teknik adamların bulunduğu yedek kulübesi önüne gelerek, el ol hareketleri yapınca olaylar çıkmıştı. İskenderun şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

 
# Darıca

14 Ara 2021 - 11:11 - Spor

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