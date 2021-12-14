İskenderun ve Darıca disiplin kuruluna sevk edildi

3.Lig 2.Grup’ta pazar günü İskenderun’da oynanan maçta çıkan arbede, öncelikle ev sahibi İskenderun sonra da misafir temsilcimiz Darıca’ya pahalıya patlayacak. Pazar günü oynanan maçta, İskenderun beraberlik golünü 90’da atabilmiş, gol sonrası da Darıcalı futbolcuların ve teknik adamların bulunduğu yedek kulübesi önüne gelerek, el ol hareketleri yapınca olaylar çıkmıştı. İskenderun şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.