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14 Ara 2021 - 12:08- Gündem G: 14 Ara 2021 - 12:11

Kocaeli'de 6 kişi karantinadan kaçtı

Kocaeli’de zorunlu karantina yasağını ihlal eden 5 kişiye idari işlem 1 kişiye de adli işlem yapıldı
Kocaeli'de 6 kişi karantinadan kaçtı mask

Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili 7-12 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 5 kişiye idari işlem 1 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 8 bin 852 kez denetlendi. 1 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 49 bin 325 araç kontrol edilirken, 63 bin 880 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 5 bin 729 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 898 kişiye evde bakım ve  sağlık hizmeti verildi. 12, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlar tarafından yapılan 63 talep yerine getirildi.
# sağlık, koronavirüs

14 Ara 2021 - 12:08 - Gündem

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