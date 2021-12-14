Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü

Coca-Cola İçecek Grup IK Direktörü Ebru Özgen, “En iyi FMCG şirketi olma vizyonumuz bizleri başta çalışanlarımız olmak üzere toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için değer yaratma amacında birleştiriyor. Coca-Cola İçecek olarak bu ödülün de verdiği motivasyonla en çok tercih edilen işveren olma çabalarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Merkezimize insanı alarak, yenilikçi yaklaşımlarla yetenek endüstrisini hep birlikte daha ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. LinkedIn Yetenek Ödülleri, en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümlerini kullananlara yönelik veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.