Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın 20 bin otomobil sürücüsünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgulayan bir anket sonucunda geliştirdiği BridgestoneBlizzak LM005, karlı ve buzlu zeminde ana rakiplerine göre üstün sonuçlara imza atıyor.Daha önce, bağımsız test kuruluşu TUV tarafından yapılan testlerde etkileyici bir performans sergileyen Blizzak LM005, Auto Bild, ADAC, Auto Zeitung, Auto Motor &Sport ve Auto Express dergilerinin değerlendirmesinde de ıslak/karlı zemin frenleme ve yol tutuşunda sınıfının en iyisi oldu. N
14 Ara 2021 - 14:03- Ekonomi Güncelleme: 14 Ara 2021 - 14:05
Bridgestone tam puan aldı
Bridgestone’un üstün özellikli kış lastiği ‘Blizzak LM005’ ıslak-karlı zemin frenleme ve tutunma testlerinde sınıfının en iyisi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.