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14 Ara 2021 - 14:03- Ekonomi G: 14 Ara 2021 - 14:05

Bridgestone tam puan aldı

Bridgestone’un üstün özellikli kış lastiği ‘Blizzak LM005’ ıslak-karlı zemin frenleme ve tutunma testlerinde sınıfının en iyisi
Bridgestone tam puan aldı mask

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın 20 bin otomobil sürücüsünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgulayan bir anket sonucunda geliştirdiği BridgestoneBlizzak LM005, karlı ve buzlu zeminde ana rakiplerine göre üstün sonuçlara imza atıyor.Daha önce, bağımsız test kuruluşu TUV tarafından yapılan testlerde etkileyici bir performans sergileyen Blizzak LM005, Auto Bild, ADAC, Auto Zeitung, Auto Motor &Sport ve Auto Express dergilerinin değerlendirmesinde de ıslak/karlı zemin frenleme ve yol tutuşunda sınıfının en iyisi oldu. N

14 Ara 2021 - 14:03 - Ekonomi

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