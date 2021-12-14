Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda Anadolu Hayat Emeklilik bu döngüyü kırmak, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı. Kullanılmayan eşyaları değerlendirip, onlara farklı bir işlev kazandırarak yeniden kullandırmayı amaçlayan İleri Dönüşüm Hareketi, tüketimi ve atık miktarını azaltan etkili çözümler sunacak. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, günden güne artan tüketici ihtiyaçları nedeniyle doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmeye devam edildiğini belirtti.
14 Ara 2021 - 14:04- Gündem Güncelleme: 14 Ara 2021 - 14:05
Anadolu Hayat Emeklilik “İleri Dönüşüm Hareketi”ni Başlattı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.