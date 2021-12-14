Reklamı Kapat
14 Ara 2021 - 14:05- Ekonomi G: 14 Ara 2021 - 14:06

Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu ilk mezunlarını verdi

Kurumun inovasyon kabiliyetini şirketin her kademesinde yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak hedefiyle yola çıkan “Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu” ilk mezunlarını verdi. 
Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu ilk mezunlarını verdi mask

Farklı lokasyon ve departmanlarda görev yapan 21 Kastamonu Entegre çalışanı, okul dönemi boyunca 5 farklı inovasyon tekniğini uygulamalı olarak deneyimleyip, kendi fonksiyonlarına katkı yapacak, ticari potansiyele sahip projeler geliştirdiler. Yenilikçi ürünler ve iş modelleri ile müşteri deneyimini mükemmelleştirmek, katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için tasarlanan Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu, mezunlarını inovasyon elçisi olmaya hazırlıyor.Törende katılımcılara diplomalarını veren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, proje yöneticilerine ve programı tamamlayan çalışanlara emekleri için teşekkür ederken, şirket içinde inovasyon kültürü inşa etmeye önem verdiklerini vurguladı.

 
# proje

14 Ara 2021 - 14:05 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bridgestone tam puan aldı mask
Bridgestone tam puan aldı
Tarım-ÜFE yıllık % 24 artış gösterdi mask
Tarım-ÜFE yıllık % 24 artış gösterdi
Ak Portföy’e üçüncü kez aynı unvan mask
Ak Portföy’e üçüncü kez aynı unvan
Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü mask
Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü
Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırmayı UNUTMAYIN mask
Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırmayı UNUTMAYIN
e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı mask
e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL