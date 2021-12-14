Reklamı Kapat
14 Ara 2021 - 14:08- Siyaset G: 14 Ara 2021 - 14:11

İyi Parti'de istifa!

İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, görevinden istifa ettiğini duyurdu
İyi Parti'de istifa! mask

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatında bir istifa daha gerçekleşti. Ekim ayının başında Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün ise İYİ Parti Kocaeli Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“GÜNDÜZ’DEN ÖZ ELEŞTİRİ”

Gündüz’ün açıklaması şöyle: “Aziz Türk Milleti; Mensubu olmakla gurur guyduğum Türk Milleti’nin milli karakterini milli refleksi siyasal bir yapıda teşekkül ettirmiş, ülküsü ve inancı ile milletimizi muassır medeniyetler üstüne çıkarmayı hedeflemiş iyi ve cesur insanların kurmuş olduğu İYİ Parti 'nin Darıca İlçe Başkanlığı'ndan, siyasi parti çalışmalarında ildeki mevcut diğer ilçelerimizin ortalamasının aşağısında bir çalışma gerçekleştirmiş olmamdan dolayı, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi bildirir, başkanlığım boyunca benden daha çok çaba ve özveride bulunmuş olan ilçe yöneticisi, mahalle temsilcisi arkadaşlarıma, güven ve desteğini her zaman yanında hissettiğim Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan Beye, İl Başkanımız Sayın Şanbaz Yıldız Bey ve yönetimine teşekkür eder, gelecek İlçe Başkanı ve yönetimine başarılar dilerim.”

# Darıca, İyi Parti
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlıkçılar İYİ Parti’ye dert yandı! mask
Sağlıkçılar İYİ Parti’ye dert yandı!
“Başiskele’de devlet hastanesi yok ama olsun Millet Bahçemiz olacak” mask
“Başiskele’de devlet hastanesi yok ama olsun Millet Bahçemiz olacak”
Şanbaz Yıldız’ın gündemi Dilovası: Mehmet Ellibeş neden susuyorsun? mask
Şanbaz Yıldız’ın gündemi Dilovası: Mehmet Ellibeş neden susuyorsun?
İYİ Parti İzmit, esnafın röntgenini çekti! mask
İYİ Parti İzmit, esnafın röntgenini çekti!
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede? mask
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede?
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam mask
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam
Dönge: Kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya devam edecek mask
Dönge: Kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya devam edecek
İYİ Parti İzmit, Yenidoğanlılara gitti mask
İYİ Parti İzmit, Yenidoğanlılara gitti
İYİ Parti İzmit’te 12 mahalle başkanı atandı mask
İYİ Parti İzmit’te 12 mahalle başkanı atandı
“Maşukiye’de Arap turistlerle oturup kalkmaktan kent sokaklarını unuttular” mask
“Maşukiye’de Arap turistlerle oturup kalkmaktan kent sokaklarını unuttular”

14 Ara 2021 - 14:08 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ahmet Yılmaz - Aferin Hüseyin şimdi partiden de istifa et sonrası çorap söküğü gibi gelsin çünkü İP pkk ve hdp sayesinde TBMM de oturmaktadır biraz izzet lütfen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Türel: İktidar, ekonomide pusulasını şaşırmış gemi gibi mask
Türel: İktidar, ekonomide pusulasını şaşırmış gemi gibi
YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti mask
YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti
"Kalkınmayı ancak yerli üretim ile sağlarız" mask
"Kalkınmayı ancak yerli üretim ile sağlarız"
DEVA İzmit Teşkilatı TEMA’ya üye oldu mask
DEVA İzmit Teşkilatı TEMA’ya üye oldu
Aygün: Önceliğimiz daima gençler mask
Aygün: Önceliğimiz daima gençler
Atatürk’e ‘Dinsiz’ diyenlere cevap verdi mask
Atatürk’e ‘Dinsiz’ diyenlere cevap verdi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL