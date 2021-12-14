İyi Parti'de istifa!

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatında bir istifa daha gerçekleşti. Ekim ayının başında Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün ise İYİ Parti Kocaeli Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“GÜNDÜZ’DEN ÖZ ELEŞTİRİ”

Gündüz’ün açıklaması şöyle: “Aziz Türk Milleti; Mensubu olmakla gurur guyduğum Türk Milleti’nin milli karakterini milli refleksi siyasal bir yapıda teşekkül ettirmiş, ülküsü ve inancı ile milletimizi muassır medeniyetler üstüne çıkarmayı hedeflemiş iyi ve cesur insanların kurmuş olduğu İYİ Parti 'nin Darıca İlçe Başkanlığı'ndan, siyasi parti çalışmalarında ildeki mevcut diğer ilçelerimizin ortalamasının aşağısında bir çalışma gerçekleştirmiş olmamdan dolayı, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi bildirir, başkanlığım boyunca benden daha çok çaba ve özveride bulunmuş olan ilçe yöneticisi, mahalle temsilcisi arkadaşlarıma, güven ve desteğini her zaman yanında hissettiğim Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan Beye, İl Başkanımız Sayın Şanbaz Yıldız Bey ve yönetimine teşekkür eder, gelecek İlçe Başkanı ve yönetimine başarılar dilerim.”