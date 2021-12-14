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14 Ara 2021 - 14:23- Asayiş G: 14 Ara 2021 - 14:26

Çıkan yangında iş yeri hasar gördü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çıkan yangında iş yeri hasar gördü mask

Darıca Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde elektronik el aletleri bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
# Darıca, Yangın

14 Ara 2021 - 14:23 - Asayiş

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