Çıkan yangında iş yeri hasar gördü

Darıca Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde elektronik el aletleri bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.