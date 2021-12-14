Aygün: Önceliğimiz daima gençler

Gençlerle sık sık buluşup onların fikirlerini alan ve projelerini paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez AKP Derince İlçe Gençlik Kolları ile bir araya geldi. İlçe Gençlik Kolları’nın Yeni Seçmen Birimi ile düzenlediği kampa katılan Başkan Aygün, gençlere önemli mesajlar verdi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençlik kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Aygün, gençliğe yönelik hayata geçirdikleri projelere vurgu yaptı. Konuşmasında 2023 hedeflerine değinen Başkan Aygün, “Hizmete sunacağımız projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz oluyor” dedi.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

Gençlik Merkezleri projelerine değinen Başkan Aygün, “Geçtiğimiz yıl sporla eğitimi bir arada sunan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizi hizmete açtık. Bu yıl Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Bahattin Çelik Spor Kompleksimizi de gençlerimizin kullanımına sunduk. Ayrıca çocuklar ve gençlerimizin talebi üzerine bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da hizmete sunuyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz” dedi. Gülcan ve gençler de Derince’ye kazandırdığı projeler dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkürlerini iletti.