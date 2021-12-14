“1 Ocak’ta bitecek olan indirimli kart devam etsin istiyoruz”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sağlık Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Başkanı Adem Yaman ve yönetimini makamında misafir etti. Dernek yöneticileri sağlıkçıların yaşadıkları sıkıntıları İYİ Partililere anlattı. SAĞLIKÇA olarak sorun ve taleplerini İYİ Partililereileten AdemYaman, “Pandemi süresinde çok zorlu çalışma koşulları içerisinde olduk. Halen de yoğunluk ve yorgunluğumuz devam ediyor. Pandemi sürecinde başlatılan 1 Ocak 2022 tarihiyle bitecek olan toplu taşıma araçlarında sağlık çalışanlarının kullandığı indirimli kartın hem sosyal belediyecilik hem sosyal devlet anlayışı olarak yeni yıl itibariyle devam etmesini istiyoruz” dedi.

“GECE ÇALIŞANLARIN KREŞ SIKINTISI”

Meslek grubumuzun bir diğer önemli ihtiyacı ise gece kreşi. Ağır nöbetlerin yanında gece çalışan sağlık çalışanları çocukları için kreş sıkıntısı yaşıyor. Sağlık çalışanları gündüz çocuklarını hastane içinde kreşe bırakıyor ama gece nöbetleri için sıkıntı büyük” dedi. İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık çalışanlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini, İYİ Parti iktidarında sorunların çözümü için her adımı atacaklarını ifade etti.Yıldız, “İndirimli kart konusundaBüyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın da Kocaeli Üniversitesi eski çalışanı olması münasebetiyle sağlık çalışanları için yerelde bir jest yapıp bu işin öncülüğünü yapmasını bekliyoruz” dedi.