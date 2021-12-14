DEVA İzmit Teşkilatı TEMA’ya üye oldu

TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve yönetimi, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Av. Çağrı Çakıcı ve yönetimini ziyaret etti. DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette bol bol çevre sohbeti yapıldı. Geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye’yi yasa boğan orman yangınları sonrası TEMA Vakfı’nı ziyaret ettiklerini ve birlikte neler yapılabileceğini konuştuklarını söyleyen DEVA İzmit İlçe Başkanı Çakıcı, yönetim kurulu olarak TEMA’ya üye olma kararı aldıklarını söyledi.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Hem iade-i ziyaret hem de üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir araya geldiklerini söyleyen TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, desteklerinden ötürü Çakıcı ve yönetimine teşekkür etti. Belgeleri ve üye rozetlerini tek tek tüm üyelere teslim eden Tol, Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti teşkilatının toplu olarak TEMA’ya üye olduklarını söyledi. Çakıcı ve Tol ziyaret sonrası tekrar birlikte projeler gerçekleştirmek için sık sık bir araya geleceklerini söylediler.