Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü

Gölcük’ün başarılı okullarından Halıdere Ortaokulu öğrencileri, TEMA Vakfı Gölcük Temsilciliği ile anlamlı ve önemli bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler,“Toprağa Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen yürüyüş programına TEMA Vakfı Gönüllüleri, Halıdere Ortaokulu TEMA Vakfı Gönüllüsü öğrencileri, okul yöneticileri ile öğretmenler katılım sağladı.