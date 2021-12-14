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14 Ara 2021 - 15:22- Gündem G: 14 Ara 2021 - 15:23

Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü

Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Halıdere Ortaokulu öğrencileri ile Halıdere Sahilde “Toprağa Saygı Yürüyüşü” düzenlendi
Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü mask

Gölcük’ün başarılı okullarından Halıdere Ortaokulu öğrencileri, TEMA Vakfı Gölcük Temsilciliği ile anlamlı ve önemli bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler,“Toprağa Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen yürüyüş programına TEMA Vakfı Gönüllüleri, Halıdere Ortaokulu TEMA Vakfı Gönüllüsü öğrencileri, okul yöneticileri ile öğretmenler katılım sağladı.

14 Ara 2021 - 15:22 - Gündem

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