Gölcük’ün başarılı okullarından Halıdere Ortaokulu öğrencileri, TEMA Vakfı Gölcük Temsilciliği ile anlamlı ve önemli bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler,“Toprağa Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen yürüyüş programına TEMA Vakfı Gönüllüleri, Halıdere Ortaokulu TEMA Vakfı Gönüllüsü öğrencileri, okul yöneticileri ile öğretmenler katılım sağladı.
14 Ara 2021 - 15:22- Gündem Güncelleme: 14 Ara 2021 - 15:23
Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü
Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Halıdere Ortaokulu öğrencileri ile Halıdere Sahilde “Toprağa Saygı Yürüyüşü” düzenlendi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.