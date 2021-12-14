Kartepe’de “Toplum 5.0 ve Dijitalizm” kongresi

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesiişbirliği ile düzenlenen 7’nci Uluslararası Marmara Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde (IMASCON 2021) “Toplum 5.0 ve Dijitalizm” kongresi hibrid (yüz yüze ve online) olarak Derbent Kartepe Park Otel’de gerçekleştirildi.Dünyanın pek çok ülkesinden 720 katılımcı, 290 akademik çalışma ile katıldı.
GENİŞ KATILIM
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışında, Kongre Başkanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya kongre hakkında bilgiler verdi. Kongreye online bağlanan Kartepe Belediye BaşkanıMustafa Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak bu kongrenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi ile teknoloji ve dijitalleşmenin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi.
SUNUMLAR YAPILDI
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özkan, üretimin ve gelişimin sürdürülebilirliği hakkında sunum yaparken2021 güz döneminde “Toplum 5.0, Dijital Hayat” konusunun tema olarak belirlendiği Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, yüz yüze ve online olarak sürdürülen bildiri oturumları ve poster sunumları ile devam etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.