YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, Başkan Yardımcıları Engin Özkaya ve Cihan Kurdal ile beraber Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Engelliler ve Yardımlaşma Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdiler. Dernek BaşkanıNilgün Albayrak ve yönetimiyle engelli bireylerin sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundular. İlçe Başkanı Güzeltepe, “Bir günümüzü değil,her günümüzü paylaşabildiğimiz engelsiz bir dünyaya ulaşmak umuduyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günükutlu olsun”dedi. Dernek Başkanı Nilgün Albayrak başkanımıza ve yönetimine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.