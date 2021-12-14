Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, Başkan Yardımcıları Engin Özkaya ve Cihan Kurdal ile beraber Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Engelliler ve Yardımlaşma Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdiler. Dernek BaşkanıNilgün Albayrak ve yönetimiyle engelli bireylerin sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundular. İlçe Başkanı Güzeltepe, “Bir günümüzü değil,her günümüzü paylaşabildiğimiz engelsiz bir dünyaya ulaşmak umuduyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günükutlu olsun”dedi. Dernek Başkanı Nilgün Albayrak başkanımıza ve yönetimine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.
14 Ara 2021 - 15:23- Siyaset Güncelleme: 14 Ara 2021 - 15:24
YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.