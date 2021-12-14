"Kalkınmayı ancak yerli üretim ile sağlarız"

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları,haftalık olağan toplantısını parti binasında İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan İşeri, 12-18 Aralık arası kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na değinerek, “Türkiye’nin kalkınması için acil yerli üretimin arttırılması gerekiyor” dedi.
“KENDİ AŞIMIZDA BİLE GEÇ KALDIK”
Başkan İşeri,“Cumhuriyet Dönemi’nde açılan yerli fabrikaların son 20 yılda teker teker kapanması ile yerli üretimden tamamen vazgeçilmiş, ülke dışa bağımlı hale getirilmiştir. Seka Kağıt Fabrikası, Şeker Fabrikaları, Sümerbank ve en önemlisi aşı üreten Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmasından dolayı 2 senedir yaşadığımız pandemi sürecinde halen yerli aşımızı kullanamayıp dışa bağımlı olmamız bunun örneğidir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.