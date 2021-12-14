Reklamı Kapat
14 Ara 2021 - 15:23- Siyaset G: 14 Ara 2021 - 15:25

"Kalkınmayı ancak yerli üretim ile sağlarız"

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, “Türkiye’nin kalkınması için acilen yerli üretimin arttırılması gerekiyor. Aşıda bile dışa bağımlı olmamız en güzel örnek” dedi
"Kalkınmayı ancak yerli üretim ile sağlarız" mask

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları,haftalık olağan toplantısını parti binasında İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan İşeri, 12-18 Aralık arası kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na değinerek, “Türkiye’nin kalkınması için acil yerli üretimin arttırılması gerekiyor” dedi.

“KENDİ AŞIMIZDA BİLE GEÇ KALDIK”

Başkan İşeri,“Cumhuriyet Dönemi’nde açılan yerli fabrikaların son 20 yılda teker teker kapanması ile yerli üretimden tamamen vazgeçilmiş, ülke dışa bağımlı hale getirilmiştir. Seka Kağıt Fabrikası, Şeker Fabrikaları, Sümerbank ve en önemlisi aşı üreten Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmasından dolayı 2 senedir yaşadığımız pandemi sürecinde halen yerli aşımızı kullanamayıp dışa bağımlı olmamız bunun örneğidir” dedi.
# Kadın, chp

14 Ara 2021 - 15:23 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti mask
YRP Derince, Engelliler Derneği’ne gitti
DEVA İzmit Teşkilatı TEMA’ya üye oldu mask
DEVA İzmit Teşkilatı TEMA’ya üye oldu
Aygün: Önceliğimiz daima gençler mask
Aygün: Önceliğimiz daima gençler
Atatürk’e ‘Dinsiz’ diyenlere cevap verdi mask
Atatürk’e ‘Dinsiz’ diyenlere cevap verdi
Gelecek Kandıra’da Başkan Gürkan mask
Gelecek Kandıra’da Başkan Gürkan
Başkan Serap Çakır Gölcük’ü arşınladı mask
Başkan Serap Çakır Gölcük’ü arşınladı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL