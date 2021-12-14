Türel: İktidar, ekonomide pusulasını şaşırmış gemi gibi

Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nı İlçe BaşkanıMustafa Türel başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirdi.İlçe Başkanı Türel, yaptığı konuşmada ekonomik krize değindi. Türel, “Türkiye iktidarın basiretsiz ve ferasetsiz politikaları sebebi ile savrulmayaşamaktadır. Lakin iktidar kanadı bu savrulmaya bir kılıf bulma amacı ileşimdilerde ekonomi modeli değişikliği türküsünü tutturmuş, gidiyorlar.İktidardan ümit besleyenler ise halen Sn. Erdoğan’ın bir B planı olduğunainanmak istiyor.Size burada acıveren gerçekleri söylemek mecburiyetindeyiz.İktidarın bir B planı yok. Ekonomide nereye gideceğini bilmiyor. Pusulasınışaşırmış gemi gibi hangi rıhtıma yanaşacağını da bilmiyor” dedi.
“HERKES BİZİ KISKANACAK’ DİYENLER…”
Türel, “Dövizle baş edemeyen iktidar, Türkiye’yi güya Çin modeli ilekalkındıracakmış.Şimdi burada sormak istiyorum; Çin’in sadece ekonomi modeline miözeniyorsunuz yoksa insan haklarına sığmayan tek parti idaresi altındakisiyasi anlayışına mı özeniyorsunuz?Bu bütçede; milletin, özellikle de dar gelirlinin derdine dermanolacak hiçbir şey yok. 6 ay önce bugünler için ‘Uçacağız, herkes bizi kıskanacak’ diyenler,şimdi yine 6 ay sonrası için yeni hayaller satıyorlar.İnşallah bütün bu olumsuzluklara rağmen halkımız yetkiyi Saadet Partisi’ne verir. Hem bölgenin hem de ülkemizin umudu haline tekrargeleceğiz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.