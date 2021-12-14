Yavru Körfez Altınordu’dan puanla dönüyor: 0-0

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun dokuzuncu maçında deplasmanda lider Altınorduspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın da galip gelmek için kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi

İNANILMAZ TESİS!

Son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Kocaelispor Elit U-19 takımı dokuzuncu maçında lider Altınorduspor ile İzmir’de karşılaştı. Altınordu’nun İzmir Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan maça Kocaelispor U-19 kalede Ahmet Hasan, Yiğitcan, Yusuf Saruhan, Deniz, Furkan, önlerinde Berat, Anıl ve Hasan, solda sağda Birbey ileride ise Ömer Tuğ 11’i ile sahadaki yerini aldı.

İYİ MÜCADELE

Zorlu mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk yarım saatte pozisyon üretilemedi. Kocaelispor’da Yiğit Canguru sağ kanatta etkili olmak isterken Altınordu 40 ve 43. dakikalarda gole yaklaştı. 40. dakikada Yiğit Canguru topu gol çizgisi üzerinden çıkardı, 43’te kaleci Ahmet Hasan sağ köşeden topu çıkardı. İkinci yarıda ise Kocaelispor’un özellikle savunmadan etkili çıkışlar yaptığı görüldü. Yeşil siyahlılar finali yapmakta zorlandı.

ÇABALAR YETMEDİ

Ev sahibi ekip ikinci 45 dakikada etkili ataklar geliştirdi. Kaleci Ahmet Hasan altı pastan topu çıkardı, Altınordu adına kazanılan endirekt serbest vuruşta top direğe çarpıp dışarıya çıktı. Son bölümlerde Kocaelispor’da Fuat, Enes ve Yusuf Efe’nin çabaları gol için yeterli olmadı ve Kocaelispor zorlu deplasmanda, lider Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

ÖZKAN, KAYA VE EROĞLU DA İZLEDİ

İzmir’deki müthiş tesislerdeki maçı Altınorduspor Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Zeki Kaya, Altınorduspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da izledi. Bu beraberliğin ardından puanını 14’e çıkaran yeşil siyahlılar pazar günü Eyüpspor’u konuk edecek.