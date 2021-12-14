İzmit Belediyesi çiftçiye gübreleme ve ilaçlama eğitimi verecek

Üreten belediye İzmit Belediyesi, çiftçiye öncülük etmeyi ve hibe desteği vermeyi sürdürürken bir yandan da verdiği eğitimlerle çiftçinin üründen daha fazla verim elde etmesini amaçlıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesinde görevli Ziraat Mühendisleri, 15 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Ambarcı Mahallesi’nde ve 29 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Güvercinlik Mahallesi’nde Fındıkta Doğru Gübreleme ve İlaçlama eğitimi verecek. Ayrıca 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Yenice Mahallesi’nde Yem Bitkilerinde Doğru Gübreleme ve İlaçlama Eğitimi verilecek.

MADDİ KAYIPLARI EN AZA İNDİRMEK

Son yıllarda gerçekleşen iklimsel verim kayıplarını durdurmak ve fiyat artışlarından dolayı çiftçinin en büyük giderlerinden biri haline gelen ilaç ve gübrenin kullanımından maksimum fayda sağlanması amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi, çiftçiye vereceği eğitimlerle bu konuda maddi kayıpları en aza indirmek ve İzmit’teki tarımsal ürünlerin verimini arttırmayı hedefliyor. Eğitimlere tüm üretici ve ilgilileri davetlidir.