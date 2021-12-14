Hürriyet’ten esnafın yanında

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e; Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Emirşah Torun, Ünal Özmural ve Nurettin Bulut, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam ile Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik ederken, ziyarette gündem İzmit esnafı oldu.

SİYASET ÜSTÜ BİR ANLAYIŞ

Başkan Hürriyet, “Belediye ile İzmit esnafı arasındaki iletişimi güçlendirmek ve esnafın sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla yakın zamanda STK ve Esnaf Masası’nı kurduk. Katılımcı belediyeciliğin örnek çalışmalarından STK ve Esnaf Masamız kısa sürede esnafla kaynaştı. Siyaset üstü bir anlayışla esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DURMUŞ’TAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş da esnaflara yönelik çözüm odaklı çalışmalarından dolayı Başkan Hürriyet ile STK ve Esnaf Masası koordinatörlerine teşekkürlerini iletti. Durmuş, ortak çalışmalar üreterek pandemiden olumsuz etkilenen esnafı rahatlatacak adımların atılmasının önemine değindi.