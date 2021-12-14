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14 Ara 2021 - 21:03- Gündem G: 14 Ara 2021 - 21:04

Bakan Koca’dan önemli uyarı: Uzak durun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 181 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca’dan önemli uyarı: Uzak durun mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Aralık Salı gününün verilerine göre, 358 bin 117 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Verilere göre, 21 bin 477 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 24 bin 42 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: UZAK DURULMALI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, “Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız” dedi.
# sağlık, fahrettin koca, covid-19

14 Ara 2021 - 21:03 - Gündem

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