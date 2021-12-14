Tarifi yok!

Kocaelispor sezonun 16. maçında deplasmanda Altınorduspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Diop ve Furkan Metin’in kendi kalesine attığı goller ile 2-0 öne geçen Kocaelispor maçı 3-2 kaybetti ve şok etti.

NE GÜZEL BAŞLAMIŞTIK

İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan maçın başında Altınordu iki net gol kaçırdı, goller ise Kocaelispor’dan geldi. 16. dakikada Tisdell ortaladı, Diop kafa vuruşu sonrası fileleri buldu. 22’de ise Atila’nın köşe vuruşunda Furkan Metin ile Pereria topa yükseldi. Furkan’ın ters vuruşu ikinci kez Altınordu ağlarına yuvarlandı.

ŞOK!!!

Kocaelispor’un farkı açacağı düşünülürken ilk yarının son anlarında Korcan rakibini ceza sahası içinde düşürdü ve yeşil siyahlılar Ahmet Dereli’nin 45+3. dakikadaki penaltı golüne engel olamadı. (1-2) Ahmet İlhan Özek ve Enis Destan’dan yoksun sahaya çıkan Altınordu ikinci yarıda Kürşad Sürmeli ve Almanya’nın Arminia Biefeld takımına transfer olan Burak İnce’nin golleri ile 3-2 geriye düştü.

DIOGO CEZALI

Maçın 84. dakikasında Korcan'ın penaltı kurtardığı, uzatmalarla birlikte kalan 20 dakikalık sürede skoru değiştiremeyen yeşil siyahlılar aldığı mağlubiyetle büyük bir üzüntü yaşattı. Kocaelispor ikinci yarının kırılma anlarında, 2-1 öndeyken Benhur ve Yiğitali ile inanılmaz goller kaçırdı ve genç rakibi karşısında rahatlayamadı. Maçın sonlarına doğru sarı kart gören Diogo ise cezalı duruma düştü.

TERCİHLER

Maçın skoruna etki eden konulardan birisi de tercihlerdi. Benhur’un oyundan erken alınması, ikinci yarıdaki hamleler puan için yeterli olmadı. 16 maç sonunda 23 puanda kalan Kocaelispor, 2-0 öne geçtiği maçı çok basit hatalar yaptığı maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmanın ardından klasik olarak Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay istifaya davet edildi. Kocaelispor 19 Aralık Pazar günü Eyüpspor’u konuk edecek.