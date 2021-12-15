15 Ara 2021 - 09:23- Asayiş

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yoğun yağış sebebiyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.