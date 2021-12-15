Kocaeli'de zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli gazete haber, kocaeli manset, kocaeli gündem, son dakika haberleri, Başiskele, kocaeli manset-haber, kocaeli guncel haberler, İzmit, Gebze, kocaeli son dakika, Gölcük, Darıca, Kartepe, Çayırova, Körfez, Dilovası,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.