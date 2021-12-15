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15 Ara 2021 - 09:23- Asayiş G: 15 Ara 2021 - 09:26

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yoğun yağış sebebiyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı
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Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı mask

Kocaeli'de zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.  Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
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15 Ara 2021 - 09:23 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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