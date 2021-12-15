Toyota Plaza Kaya ilk satıştan 30 yıl sonra aynı aileye yeni otomobil teslim etti

Kocaeli’nin güçlü bayilerinden biri olan Toyota Plaza Kocaeli Kaya, bugün mutlu bir güne şahit oldu. 30 yıl önce Kocaeli Kaya’nın kurucusu İsmet Kaya’dan araba alan Erdinç ailesi bugün yeni arabalarını 2. nesil Kaya ailesinden aldı. Babalarının başlattığı işi bugünlere getirmekten gurur duyduklarını ifade eden Yönetim Kurulu üyesi Atalay Kaya; 30 yıl önce Sami Erdinç beye plaza açıldığında ilk aracı Babam İsmet Kaya teslim etmişti bugün plazamızın 30. Yılı ve Sami beyin oğlu Metin beye aracını bizler teslim ediyoruz.Bu güçlü bağı kurmak, bugünlere getirebilmek bizim için çok kıymetli ve çok mutluyuz dedi.

BENDEN BİR KURUŞ ALMADAN ARABAYI BANA TESLİM ETTİ

Metincan Sigorta’nın sahibi Metin Erdinç (60); “Arabamızı İsmet abiden almıştık. O zamanlar bende de başka bir araba vardı. Babamla(Sami Erdinç)ile bayinin açılışındaÇok güzel bir Toyota Corolla gördümve çok beğendik. Ben arabayı almak için düşünürken İsmet Ağabey, benden bir kuruş para almadan aracı bana geçici plakayla hemen teslim etti. Geldiğim araba otoparkta kalırken ben son model aracımla tekrar işyerime döndüm. Bu anımı her zaman hatırlıyorum ve hiçbir zaman unutmayacağım”

HASSASİYET İÇİN KAYA AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sami Erdinç; Öncelikle çok mutluyum ilk arabayı babam almıştı şimdi ben alıyorum. Gösterdikleri hassasiyet için Kaya ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah bize aracımızı kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.

30 YIL ÖNCE YAŞANAN BU DUYGUYU TEKRAR YAŞIYORUZ

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaya; “Bu çok güzel bir duygu. Sami Amca babamın çok yakın bir dostu ben de oğlu Metin Abi ile çok yakın dostum. 30 yıl önce yaşanan bu duyguyu tekrar yaşıyoruz. Bizim için 30. Yıla denk gelmesi de çok anlamlı. 30 yılın bereketini bir 30 yıl daha aynı şekilde yaşamayı temenni ediyoruz dedi.

BABALARIMIZIN BAŞLATTIĞINI 2 NESİL DEVAM EDİYORUZ

Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya; Heyecan verici bir durum birinci nesil dediğimiz babalarımızın başlattığını bugün 2 nesil olarak devam ediyoruz. Aynı aileye aynı hassasiyetle hizmet verebilmek bu güçlü bağı kurmak, bugünlere getirebilmek bizim için çok kıymetli ve çok mutluyuz dedi.

KAYA AİLESİ OLARAK 30 YILDIR HİZMET VERİYORUZ

Toyota markasının güvenilirliği, güçlü konumundan dolayı çok kaliteli bir ürün satıyoruz. Biz ticaretimizin markasından dolayı çok şanslı bir aileyiz. Bir diğer açıdan baktığımızda Kaya ailesi olarak otuz yıldır sürdürülebilir durumda bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.

KOCAELİ’NİN EN GÜÇLÜ BAYİLERİNDEN BİRİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli’nin en iyi, en güçlü otomotiv bayilerden biri olmaya çalışıyoruz. Bu idealler doğrultusunda hem müşteri memnuniyeti ,hem aile bütünlüğü açısından güzel işler çıkartabilmek adına çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz.

30 YIL ÖNCE ALIŞVERİŞ YAPAN AİLEYE İKİNCİ NESİL ÜRÜN VERİYOR

Bugünkü çalışmada otuz yıl önce babamızdan alışveriş yapmış bir ailenin ikinci nesline yine bizler ürün veriyoruz. Bu ürünün de yine Toyota olması ve bizden almaları mutluluk verici. Temennimiz bu bağlılığı üçüncü hatta dördüncü nesillere aktarabilmek dedi.