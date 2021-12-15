Tarihi dokuda turizm güneşi doğmak üzere

İzmit Belediyesi 14 Temmuz 2021 tarihinde ‘Büyük bir mirasın altına imza atıyoruz’ başlığı ile Kayıp Şehir Nikomedya’yı gün yüzüne çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile protokol imzaladıktan sonra çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Çukurbağ kazılarında yapılan çalışmalarda önemli bulgulara ulaşılırken İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kent kültürünü ortaya koyabilmek adına aynı tarihlerde başka bir çalışma daha başlattı.

İZMİT BELEDİYESİ KENTİN TARİHİ VE TURİSTİK DOKUSUNU ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAKTA KARARLI

İzmit’in tarihi ve kültürel dokularının hala gün gibi ortada olduğu İzmit İçkale ve çevresinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluna kayıtlı anıtlar ve sivil mimarlık örneği eserler mevcut. İzmit Belediyesi 2009 yılından bu yana belli bir program dâhilinde tescilli sivil mimarlık örneği yapıların kamulaştırma yöntemiyle mülkiyetlerini alarak restorasyonlarını gerçekleştiriyor. Etaplar halinde ilerleyen bu çalışma kapsamında İzmit Belediyesi Kapanca Sokak, Akçakoca Meydan, Saatçi Ali Efendi Konağı ve Atatürk Evi bölgelerinde 16’sı belediye mülkiyetinde 3’ü farklı kurumlardan tahsis edilmiş toplam 19 yapının sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu 19 yapıdan 14 tanesinin yapısal koruma işlemleri ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İZMİT İÇKALE VE ÇEVRESİ KENTSEL SİT ALANI CANLANDIRMA PROJESİ

İzmit Belediyesi İçkale ve Çevresi Kentsel Sit Alanında mülkiyetinde bulunan ve fiziksel olarak koruduğu, iyileştirme ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiği yapıları hem burada yaşayan hemşerilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere İzmit’i tanıtacak işlevlerle donatmak için harekete geçti. Bu kapsamda öncelikle süreci halk katılımı yöntemiyle planlamayı tercih eden İzmit Belediyesi kentsel sit alanı içerisinde kalan Akçakoca, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet mahallelerinin yanı sıra yakın komşuluğunda bulunan Hacıhızır, Kozluk, Turgut, Tepecik ve Kemalpaşa mahalle sakinlerinin de görüşlerine başvurdu.

BİRE BİR SAHA GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Yapılan çalışma hakkında mahallelilerin bilgi sahibi olması, mahallelerinde özellikle kadınlar ve çocuklara dönük sosya-kültürel, ekonomik ve eğitsel ihtiyaçların belirlenmesi ve İzmit’in tanıtımı, turizm potansiyeli açısından mahalle sakinlerinin görüşleri toplandı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Çınar Ekibi bu mahallelerdeki kent halkı ile birebir saha görüşmeleri gerçekleştirdi. Elde edilen veriler konularının uzmanı olan İngiltere Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Saha Araştırma Uzmanı Prof. Dr. Hakan Acar, bağımsız uzman Prof. Dr. Yüksel Baykara Acar ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Elif Sinem Arıkan tarafından sınıflandırıldı, istatistiki veriler haline dönüştürüldü ve değerlendirilerek neticeleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e sunuldu.

“BU POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMEK BİZİM TARİHE DE, KENT HALKINA DA BORCUMUZ”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yapılan çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi; “İzmit insanımız tarihi ve kültürel açıdan inanılmaz bir mirasın üzerinde yaşıyor. Bu kentin hem tarihi hem turistik müthiş bir potansiyeli var. Tarihi ve kültürel verileri bizden çok daha düşük olan nice kentler iç ve dış turizmden önemli gelirler elde ediyorlar. Üstelik bu hem ülkeye, hem kente hem de bölge insanlarına ciddi kazançlar sağlıyor. Elimizin altında var olan böyle bir potansiyeli değerlendirmek bizim boynumuzun borcu.

“TEMASAL ETKİNLİKLER PLANLIYORUZ”

Ekonomik olarak kaynak yaratmakta zorlanılan bir dönemde böyle alanları turizme ve halkın kullanımına açmak için ekibimizle birlikte uzun süredir önemli çalışmalar yapıyoruz. Ben yaptım oldu mantığından çok gerek halka gerekse konunun uzmanlarına danışarak ve araştırarak bir yol haritası oluşturuyoruz. Bu bölgelerde turizmin hareketlenmesiyle birlikte bölge insanı da gerçekten önemli gelirler elde edecekler. Toplumumuzu Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan bir noktaya getirebilmek için yürüttüğümüz bu çalışmalarda kadınlarımız ve çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Onun için de İzmit’in turizm potansiyeli ve turistik ihtiyaçlarını değerlendirirken kentsel sit alanı yapılarında ‘İzmit ve Kadın’, ‘İzmit ve Çocuk’, ‘İzmit ve Su’ , ‘İzmit Mutfağı’ başlıklı temalarla bölgede etkinlikler planlıyoruz.

“KENT HALKIYLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Amacımız elimizin altında tarihten bir emanet olarak bize miras bırakılan bu eserlere hak ettiği değeri verebilmek ve bu değerlerin barındırdığı potansiyeli hem kültürel, hem turistik, hem de ekonomik girdiye dönüştürebilmek. Formül basit, formül kazan kazan formülü. Kişi, kurum, siyaset ayırımı yapmadan herkesin kazandığı bir formül ile kentin turizm potansiyelini elimizin altındaki değerleri ön plana çıkartarak taçlandıracağız. Bunu da kent halkı ile birlikte yapacağız” dedi. İzmit Belediyesi İzmit İçkale ve Çevresi Kentsel Sit alanı Canlandırma Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları, potansiyel turizm alanlarının uzun vadeli ve verimli şekilde kullanılması için büyük bir titizlikle sürdürüyor.