Başkan Hürriyet, Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hakan Tanta’nın annesi Nuriye Tanta kanser hastalığı nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhume Tanta’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bahçecik Mezarlığı’na götürüldü.
YALNIZ BIRAKMADI
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tanta ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı. Fevziye Camii’ne giderek annesini ebediyete uğurlayan Hakan Tanta’nın acısını paylaşan Hürriyet, Hakan Tanta ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.