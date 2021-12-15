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15 Ara 2021 - 09:38- Gündem G: 15 Ara 2021 - 09:39

Başkan Hürriyet, Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, annesini kaybeden CHP Meclis Üyesi Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı
Başkan Hürriyet, Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı mask

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hakan Tanta’nın annesi Nuriye Tanta kanser hastalığı nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhume Tanta’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bahçecik Mezarlığı’na götürüldü.

YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tanta ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı. Fevziye Camii’ne giderek annesini ebediyete uğurlayan Hakan Tanta’nın acısını paylaşan Hürriyet, Hakan Tanta ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
# İzmit belediyesi, chp

15 Ara 2021 - 09:38 - Gündem

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