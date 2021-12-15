Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, açıklamalarda bulundu. Mustafa Reşit Akçay, “Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Maçı avucumuzdan kaybettik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve bu bize pahalıya mal oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Hataları düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzde zaman var bunu telafi edebiliriz” dedi.
15 Ara 2021 - 09:41- Spor Güncelleme: 15 Ara 2021 - 09:45
Mustafa Reşit Akçay: “Maçı avucumuzdan kaybettik”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Altınordu maçı için, “Maçı avucumuzdan kaybettik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.