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15 Ara 2021 - 09:41- Spor G: 15 Ara 2021 - 09:45

Mustafa Reşit Akçay: “Maçı avucumuzdan kaybettik”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Altınordu maçı için, “Maçı avucumuzdan kaybettik” dedi.
Mustafa Reşit Akçay: “Maçı avucumuzdan kaybettik” mask

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında  Kocaelispor, deplasmanda Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, açıklamalarda bulundu. Mustafa Reşit Akçay, “Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Maçı avucumuzdan kaybettik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve bu bize pahalıya mal oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Hataları düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzde zaman var bunu telafi edebiliriz” dedi.
# Kocaelispor, Mustafa

15 Ara 2021 - 09:41 - Spor

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