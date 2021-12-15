Çınar Çocuk Evi’nin minikleri kırmızıya büründü

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi eğitim programına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kış teması programına başlayan miniklerin eğitimleri mevsimler üzerinden sürdürülüyor. Her yeni güne farklı etkinliklerle giren minik öğrenciler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü’nde öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Ayrıca çocuklar gerçekleştirecekleri renk partisinin rengine karar vermek için oy kullandı. Öğrencilerin oylarıyla partinin rengi ‘Kırmızı’ olarak belirlendi.
HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER
Minik öğrenciler Kırmızı parti için evlerinden kırmızı renkli kıyafet ve aksesuarlarıyla geldiler. Okulda hazırladıkları kırmızı renkli süslemelerle panoları doldurarak, renk duyarlılığını vurguladılar. Çeşitli yarışmalar, şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenen ve aynı zamanda öğrenen minikler keyifli bir günü daha geride bıraktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.