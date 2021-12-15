Kartepe Teleferik Projesi’nde gözler ocak ayına çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’ye kazandırılacak teleferik projesinde bir aşama daha kat edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihaleye katılan firmalarla ikinci görüşme yapılarak teknik detaylar konuşuldu. Kartepe Teleferik Hattı Projesi için firmalara teklif hazırlıkları için süre verilirken son görüşmenin 2022 yılının ocak ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Firmaların vereceği tekliflerin değerlendirilmesinin ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.
ÜÇÜNCÜ VE SON GÖRÜŞME OCAK AYINDA
Kasım ayında yapılan teleferik projesi ihalesine üç firma katılarak teklif vermişti. Firmalarla ikinci görüşme yapılarak teknik detaylar değerlendirildi. Teknik şartnamenin netleşmesinin ardından üçüncü ve son görüşmenin ocak ayı içerisinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
BÜYÜKŞEHİR PROJEYE BAŞLAMAK İSTİYOR
Ön yeterlilik ihalesine Leitner AG/SpA, Grant Yapı Teleferik ve Bartholet Maschinensau AG-Kırtur Turizm ortaklığı dosya vererek katılmıştı. İkinci görüşmeye katılan firmalara Büyükşehir’in projeyi ivedilikle başlatarak bitirmek istediği bir kez daha hatırlatıldı.
SAATTE 1500 KİŞİ TAŞIYACAK
Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak.
2023'TE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR
Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
bb - bu proje kaç kişiye hizmet edecek? Okuluna servis ile giden öğrenci, küçük sanayi sitesinde işine maaşının 10 da birini ödeyen işçi için çözüm var mı? işletme maliyetleri ve talep azlığı sebebi ile bir çok ilde teleferiklerin çalışmadığını biliyor musunuz? hele bu krizden sonra bu yatırımın önceliğinin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.