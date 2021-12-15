Reklamı Kapat
15 Ara 2021 - 10:30- Gündem G: 15 Ara 2021 - 10:31

Kar timleri teyakkuzda

Kocaeli’de beklenen kar geldi. Büyükşehir Karla Mücadele ekipleri, Kartepe’de başlayan kar yağışında yolların kapanmaması için anında müdahale etti

Kar timleri teyakkuzda mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, dün gece itibariyle kar yağışının etkisini göstermesi beklenen Kartepe’de nöbetteydi. Kar yağışının yolda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, başlayan kar yağışıyla birlikte Kartepe’de yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

EKİPLER VE ARAÇLAR HAZIR

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmak için depolama şantiyesinde yeterli tuz rezervi bulunuyor. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme ve tuzlama araçları ve tecrübeli ekibiyle bu yıl karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele ekipleri, ilimizin diğer bölgelerinde de etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için gerek ana arterler ve caddeler olmak üzere, köy yollarında karla mücadeleye hazır.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

15 Ara 2021 - 10:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.520.789 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Çınar Çocuk Evi’nin minikleri kırmızıya büründü mask
Çınar Çocuk Evi’nin minikleri kırmızıya büründü
Başkan Hürriyet, Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı mask
Başkan Hürriyet, Hakan Tanta’nın anne acısını paylaştı
Bakan Koca’dan önemli uyarı: Uzak durun mask
Bakan Koca’dan önemli uyarı: Uzak durun
Hürriyet’ten esnafın yanında mask
Hürriyet’ten esnafın yanında
Genel Sekreter Gündoğdu, Bahtiyar Camii’ndeki çalışmaları inceledi mask
Genel Sekreter Gündoğdu, Bahtiyar Camii’ndeki çalışmaları inceledi
Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü mask
Halıdere Ortaokulu toprağa saygı için yürüdü
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL