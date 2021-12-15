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15 Ara 2021 - 10:48- Gündem G: 15 Ara 2021 - 10:52

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı mask

Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, “27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

15 Ara 2021 - 10:48 - Gündem

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