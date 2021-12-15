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15 Ara 2021 - 11:08- Spor G: 15 Ara 2021 - 11:09

KASKF’den dev sağlık anlaşması

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gebze Medical Park Hastanesi arasında sağlık anlaşması yapıldı. ANLAŞMA 1 YILLIK Kısa adı KASKF olan Ko...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
KASKF’den dev sağlık anlaşması mask

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gebze Medical Park Hastanesi arasında sağlık anlaşması yapıldı.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Kısa adı KASKF olan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sağlık adına bir önemli anlaşma daha yaptı. Gebze Medikal Park Hastanesi ile 1 yıllık sağlık protokolüne imza atıldı. Hastanede sağlık hizmeti alacak olan KASKF üyesi kulüp sorumluları ile birinci derecedeki akrabaları önemli bir indirimden yararlanacak.

AYDIN’IN EV SAHİPLİĞİNDE

Gebze Medical Park Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Medikal Park Hastanesi Genel Müdürü Dr. Nihat Taşdemir, Başhekim Dr. Erol Turan, Genel Müdür Yardımcıları Yasemin Yılmaz ve Özlem Kutay Aras, Pazarlama Sorumluları Canan Karaaslan ile Serap Faysal katıldı.

KIYMETLİ BİR SAĞLIK KURULUŞU

KASKF adına ise Başkan Aydın’ın yanı sıra yöneticiler Mustafa Salman, Mehmet Çetinkaya, Hakan Kalıntaş ile Ümit Yalsız anlaşma gününde yer aldı. Başkan Aydın, Gebze Medikal Park’ın Gebze’nin ve ilimizin çok kıymetli bir sağlık kurumu olduğunu, üyeleri için böyle bir anlaşmayı yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EN İYİ HİZMETİ ALACAKLAR

Hastane kurmayları ise 4 Ekim 2011’den beri sağlık sektöründe hizmet verdiklerini, 17 bin metrekare alanda, 33 branşta faaliyetlerini sürdürdükleri belirterek amatör spor kulüplerine katkı sağlayacaklarını ve KASKF üyelerinin en iyi şartlarda sağlık hizmeti alacağını belirttiler.

# Mustafa, sağlık

15 Ara 2021 - 11:08 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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