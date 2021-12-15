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15 Ara 2021 - 14:11- Ekonomi G: 15 Ara 2021 - 14:13

Asaş ödül aldı  

ASAŞ, sektöründe ilk kez “Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)” sertifikasına sahip olan firma oldu  

Asaş ödül aldı   mask

Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmaları araştırmasında 52. sırada, ISO 500 listesinde ise 63. sırada yer alan, güçlü AR-GE projeleri ile adından söz ettiren ASAŞ, sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. ASAŞ, üretim, ihracat ve yatırımdaki başarılı çalışmalarının yanı sıra, çalışanları için yürüttüğü projelerle sektörüne rol model oluyor.

 

SERTİFİKA ALDI

 

Kadın çalışanlar için gözetilen politikalar ve cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamaları ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından yönetilen sıkı bir değerlendirme süreci sonrasında “Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifika ile sektörüne örnek olurken kadın çalışanlar için uygulanan politikaların önemine de dikkat çekmiş oldu.

 
# Kadın

15 Ara 2021 - 14:11 - Ekonomi

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