Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu ilk mezunlarını verdi  

Farklı lokasyon ve departmanlarda görev yapan 21 Kastamonu Entegre çalışanı, okul dönemi boyunca 5 farklı inovasyon tekniğini uygulamalı olarak deneyimleyip, kendi fonksiyonlarına katkı yapacak, ticari potansiyele sahip projeler geliştirdiler. Yenilikçi ürünler ve iş modelleri ile müşteri deneyimini mükemmelleştirmek, katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için tasarlanan Kastamonu Entegre İnovasyon Okulu, mezunlarını inovasyon elçisi olmaya hazırlıyor. Törende katılımcılara diplomalarını veren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, proje yöneticilerine ve programı tamamlayan çalışanlara emekleri için teşekkür ederken, şirket içinde inovasyon kültürü inşa etmeye önem verdiklerini vurguladı.
# proje
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.