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15 Ara 2021 - 14:13- Ekonomi G: 15 Ara 2021 - 14:14

Anadolu Hayat Emeklilik “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı

Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda Anadolu Hayat Emeklilik bu döngüyü kırmak, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla “İleri Dönüşü...
Anadolu Hayat Emeklilik “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı mask

Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda Anadolu Hayat Emeklilik bu döngüyü kırmak, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı. Kullanılmayan eşyaları değerlendirip, onlara farklı bir işlev kazandırarak yeniden kullandırmayı amaçlayan İleri Dönüşüm Hareketi, tüketimi ve atık miktarını azaltan etkili çözümler sunacak. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, günden güne artan tüketici ihtiyaçları nedeniyle doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmeye devam edildiğini belirtti.

 

15 Ara 2021 - 14:13 - Ekonomi

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Anadolu Hayat Emeklilik “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı mask
Anadolu Hayat Emeklilik “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı
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