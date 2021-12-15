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15 Ara 2021 - 14:14- Ekonomi G: 15 Ara 2021 - 14:16

Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü    

Dünyanın en geniş profesyonel ağı LinkedIn tarafından düzenlenen Türkiye Yetenek Ödülleri kapsamında ‘En İyi İşveren Markası’ kategorisinin kazananı Coca-Cola İçecek (CCI) oldu.      

Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü     mask

Coca-Cola İçecek Grup IK Direktörü Ebru Özgen, “En iyi FMCG şirketi olma vizyonumuz bizleri başta çalışanlarımız olmak üzere toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için değer yaratma amacında birleştiriyor. Coca-Cola İçecek olarak bu ödülün de verdiği motivasyonla en çok tercih edilen işveren olma çabalarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Merkezimize insanı alarak, yenilikçi yaklaşımlarla yetenek endüstrisini hep birlikte daha ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. LinkedIn Yetenek Ödülleri, en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümlerini kullananlara yönelik veriliyor.

15 Ara 2021 - 14:14 - Ekonomi

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Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü     mask
Coca-Cola İçecek’e en iyi işveren ödülü    
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