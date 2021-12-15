Şehrin parası çöpe atılıyor

Kocaelispor’un 2-0 öne geçtiği Altınordu karşısında elde ettiği 3-2’lik mağlubiyet sinirleri çok gerdi. Sezon başında kötü bir şekilde kurulan ve oynatılamayan kadro, maliyetine oranlandığında ortada büyük bir fiyasko olduğu görülüyor. Kısacası Kocaelispor, şehrin parası ile rezil oluyor

KOPARAMADIK

Erzurumspor’u mağlup ederek moral bulan ancak bu maçın 50 ile 80. dakikaları arasında kalesinde 11 pozisyon veren Kocaelispor, Altınordu maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Maça çok hızlı giren ev sahibi ekip karşısında Kocaelispor ilk yarım saatte 2-0 öne geçti. Maçın koptuğu anlar Tisdell’in şuursuz ve bencil oyunu ve Mandjeck’in rahat pozisyonda topu kaleci Ali Emre’ye nişanlamasıydı.

ATİLA’YA YÜKLENDİLER

Tisdell’in mahalle maçı havasındaki düzenden kopuk oyunu Benhur’u da kafa olarak oyunun dışına itti. 35’ten sonra Kocaelispor ön tarafta bir anda yok oldu ve Altınordu maçın başındaki iştahını 40’tan sonra yine yakaladı. Genel manada Atila’nın kulvarından gelen İzmir ekibi ilk yarının son anlarında penaltı kazandı. Korcan ise pozisyonda kırmızı kart görmediği için şanslıydı.

3-1’E GETİRECEK FIRSATLAR GELDİ

İşte bu penaltı golü Altınordu’yu maçta tuttu. İkinci yarının başlaması ile birlikte klasik savunma düzeni! alan Kocaelispor kontralarla sonuca gitmek istedi. Benhur, İsa, Mandjeck, Tisdell ve Yiğitali ile kaçan goller saç baş yoldurdu. Deplasmanda senden aşırı fazla koşan bir takım karşısında kaçan gollerin ardından Altınordu önce beraberliği ardından da üstünlük sayısını buldu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Kocaelispor’un maçı çevirmek için yeterli süresi vardı. Ancak Benhur ve Diop oyundan çıktıktan sonra güzel bir aile konusu içeren pembe dizi havasındaki maç berbat bir dram ile sona erdi. Ligin en çok gol yiyen takımı ve en az gol atan üçüncü takımı karşısında mağlup olan, üzerine de bir de penaltı kurtaran Kocaelispor camiayı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

ASLANLAR GİBİ BURADAYIM!

Bu sezonun klasiği haline gelen “Akçay İstifa” sesleri yine gür bir sesle dillendirildi. Mustafa Reşit Akçay ise “Sorunları çözmek için önümüzde uzun bir zaman” diyerek “Gitmiyorum, aslanlar gibi buradayım” mesajı verdi. Öte yandan Mustafa Reşit Akçay’ın devre arasında Taha Batuhan Yayıkcı, Dilaver Güçlü, TerrenceTisdell, Johanna Omolo ve Mevlüt Erdinç’in gönderilmesi ile ilgili yönetime rapor sunduğu belirtildi.

FİYASKO

İnşaat bir sanattır. Temelin çürükse çatıyı üzerine düşürme şansın yüksektir. Acemice yapılan transferler, sağlıklı bir şekilde kurulamayan kadro, harcanan para ile ortaya çıkan ürün arasındaki makas açıklığı tam bir fiyasko! Devre arasına 2 maç kaldı. Eyüp ve Adana maçlarında minimum 4 puan çıkarmak, 10 günlük arada daha sağlıklı düşünmek veşehrin parasının daha fazla sokağa atılmasına engel olmalıyız.