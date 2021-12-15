“Türkçakal üzerinden yapılan saygısızca açıklama kabul edilemez”

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir’in, geçmiş dönem CHP İl Başkanı ve milletvekili merhum Ömer Türkçakal’ın ismini taşıyan İzmit’teki bulvarın adının “Milletimizi rencide ediyor” şeklindeki ilginç gerekçesiyle değiştirilmesi önerisine ateş püskürdü. Başkan Yıldızlı, söz konusu açıklamayla ilgili tüm kamuoyuna çağrıda bulundu.
“BU ŞAHIS İÇİN GEREKLİ ADIM ATILSIN”
Yıldızlı, “MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir'in, Kocaeli'de ve Türkiye'de tüm dertleri aşmışız gibi şehrimizin yetiştirdiği saygıdeğer siyasetçi, geçmiş dönem il başkanımız ve milletvekilimiz Ömer Türkçakal'ın ismini kullanarak gündeme gelme çabasıyla yaptığı saygısızca açıklama kabul edilemez. Milletimizin ekonomik buhran ve yoksullukla boğuştuğu bu zor günlerde halkın derdiyle dertlenmek yerine, Kocaeli'ye ve ülkemize hizmet için ömrünü adayan Ömer Türkçakal'ın soyadı üzerinden siyaset yapmaya çalışan bu şahıs için tüm yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin gerekli adımları atması için herkese çağrıda bulunuyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.