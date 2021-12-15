"2022 yılı yatırım miktarımız 731,2 MİLYON TL"

Mart ayında seçilen MÜSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyeleri, kurumsal ziyaretler kapsamında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Konuk heyeti sıcak bir ortamda ağırlayan Genel Müdür Ali Sağlık, Başkan İsmail Uslu ve yönetimini tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Sağlık, kurum olarak Kocaeli genelinde yaptıkları altyapı ve üstyapı yatırımları ile İzmit Körfezi’ndeki müsilaj ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“600 MİLYON LİRAYI BULACAK”

Genel Müdür Ali Sağlık, “2021 yılının ilk 10 ayında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları, su depoları ve fosseptik kuyuların yanı sıra altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt, parke ve bordür çalışmaları için 542 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılı sonuna kadar bu miktar 600 milyon lirayı bulacaktır. Yatırımlarımızı 2022 yılında sürdürerek 731,2 milyon lira olarak belirledik” dedi. Şube Başkanı Uslu da dernek olarak Kocaeli’de ve ulusal alanda yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.