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15 Ara 2021 - 14:18- Siyaset G: 15 Ara 2021 - 14:21

YRP’li Helvacı: Asgari ücretli, üniversitede tez konusu olur

YRP Gebze İlçe Divanı’na konuk olan Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, “Bu ülkede 2 bin 825 liraya iki çocuklu bir baba nasıl ev geçindiriyor, anlamıyorum. İlerleyen zamanlarda üniversitelerde tez konusu olur” dedi

YRP’li Helvacı: Asgari ücretli, üniversitede tez konusu olur mask

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı kasım ayı ilçe divanı gerçekleşti. İlçe divanına Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, İl Başkanı Mehmet Aras ve il yöneticileri, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, İlçe Başkan Yardımcısı Yaşar Birgül, ilçe yöneticileri ve üyeler katıldı. Divanda birim başkanları, gençlik kolları, hanım kolları ve mahalle başkanları raporlarını sundu.

“NİYE ALDIĞIN BORCU DA İÇİNE YAZIYORSUN?”

Kişi başına düşen milli gelirin doğru rakamları yansıtmadığını belirten YRP Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, “Niye aldığın borcu da onun içine yazıyorsun. Faiz ödemesini çıkar, aldığın borcu da çıkar içinde gerçek milli gelirimiz ne kadar görelim. EYT’li arkadaşlarımız da burada. Sizin sorununuzu çözerse Erbakan çözer. Ekonomiye uzun uzun girmeye gerek yok. Hepimiz yaşayıp görüyoruz. Gıda ürünleri sürekli yükselen bir trend içerisinde” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİ TEZ KONUSU OLUR”

Helvacı, “Bir fırıncı kardeşimizle konuştuk. Ağustos ayında 155 liraya aldığı unu şimdi 390 liraya alıyormuş. Asgari ücretlinin aldığı maaşa bile girmiyorum. Onu konuşmak bile ayıp. Bu ülkede 2 bin 825 liraya iki çocuklu bir baba nasıl ev geçindiriyor, anlamıyorum. İlerleyen zamanlarda tez konusu olacak, üniversitelerde anlatılacak bir şeydir. İnsanlar derler ki hiç vicdanın sızlamıyor hiç mi insafın yok? Gebze’de, bu salonda gözlerinizdeki ışığı görüyorum. Bu öyle bir ışık ki kim gelirse gelsin söndürmeye gücü yetmeyecek. Teşkilat çalışmalarında başarılı olanlara ve yeni üyelere rozet takdiminin ardından program sona erdi. 

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15 Ara 2021 - 14:18 - Siyaset

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