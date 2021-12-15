İYİ Partili Gündüz de görevinden ayrıldı  

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nda olası erken seçim öncesi teşkilatlarda yeni yapılanma çalışmaları devam ediyor. Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay ve Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Uzunal geçtiğimiz günlerde görevlerinden ayrılmıştı. Görevden ayrılan son ilçe teşkilatı ise Darıca oldu. Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz önceki gün görevini bıraktı. Darıca’da yeni yönetimin kısa süre içerisinde atanması beklenirken İl Başkanı Şanbaz Yıldız, görevden ayrılan Hüseyin Gündüz’e teşekkür etti.

“İL BAŞKAN DANIŞMANI OLACAK”

Gündüz’e teşekkür eden İl Başkanı Yıldız, “Kendisi il başkan danışmanı sıfatıyla ilde görev alacak olup İYİ Parti iktidarına hep birlikte kol kola yürüyeceğiz. Darıca ilçemize yeni başkan ve yönetim önümüzdeki haftalarda belirlenerek atanacaktır. İlk günkü inanç ve azimle genel başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde Kocaeli il ve ilçe teşkilatlarımızın yüksek çalışma temposuyla İYİ Parti’nin iktidarına hep birlikte el el yürümeye devam edeceğiz” dedi.