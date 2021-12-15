Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Tacettin Mazlum, Kocaeli PTT Başmüdür Yardımcılığı görevine atandı. Mazlum’un yerine sendika şube başkanlığına ise Özer Güven getirildi. Devir teslim töreninde konuşan Mazlum, 20 yıllık sendika hayatının 12 yılını şube başkanı olarak geçirdiğini belirtti. “Bana emanet edilen bayrağı yere düşürmeden genç dinamik, çalışkan kardeşim Özer Güven'e teslim etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum” diyerek Güven’e başarılar diledi. Bayrağı devralan yeni Şube Başkanı Güven de, “Şubemizin duayen başkanından bu görevi devralmak çok önemli. 5 yıla yakın da kendisiyle çalışarak çok tecrübe kazandım” diyerek Mazlum’a yeni görevinde başarılar diledi.
15 Ara 2021 - 14:20- Gündem Güncelleme: 15 Ara 2021 - 14:22
Birlik Haber-Sen’de yeni başkan Güven
Mevcut Şube Başkanı Tacettin Mazlum’un Kocaeli PTT Başmüdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi’nde yeni başkan Özer Güven oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.