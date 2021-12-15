Birlik Haber-Sen’de yeni başkan Güven

Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Tacettin Mazlum, Kocaeli PTT Başmüdür Yardımcılığı görevine atandı. Mazlum’un yerine sendika şube başkanlığına ise Özer Güven getirildi. Devir teslim töreninde konuşan Mazlum, 20 yıllık sendika hayatının 12 yılını şube başkanı olarak geçirdiğini belirtti. “Bana emanet edilen bayrağı yere düşürmeden genç dinamik, çalışkan kardeşim Özer Güven'e teslim etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum” diyerek Güven’e başarılar diledi. Bayrağı devralan yeni Şube Başkanı Güven de, “Şubemizin duayen başkanından bu görevi devralmak çok önemli. 5 yıla yakın da kendisiyle çalışarak çok tecrübe kazandım” diyerek Mazlum’a yeni görevinde başarılar diledi.