Advantage Company’den Gölcükspor’a destek

İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Gazi Mahallesispor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gölcükspor’a Gölcüklü iş insanlarından destek geldi
ÖZCAN İLE KOLBURAN’DAN DESTEK
Yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul yatırım danışmanlık hizmetleri veren Advantage Company firmasının Gölcüklü sahipleri Emre Özcan ile Tolga Kolburan Gölcükspor’un hafta sonunda İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Gazi Mahallesispor maçı öncesinde kırmızı siyahlı ekibin deplasman masraflarını üstlendiler.
TEMEL ERTEN TEŞEKKÜR ETTİ
Genç iş insanlarının bu jesti karşısında Gölcükspor Başkanı Temel Erten kırmızı siyahlı kulübe destek olan Emre Özcan ile Tolga Kolburan’a teşekkür etti. Erten kımızı siyahlı kulübe destek olan herkesi şampiyonluk hedefine ulaşmak için birlik ve beraberliğe davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.