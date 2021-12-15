Advantage Company’den Gölcükspor’a destek

İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Gazi Mahallesispor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gölcükspor’a Gölcüklü iş insanlarından destek geldi

ÖZCAN İLE KOLBURAN’DAN DESTEK

Yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul yatırım danışmanlık hizmetleri veren Advantage Company firmasının Gölcüklü sahipleri Emre Özcan ile Tolga Kolburan Gölcükspor’un hafta sonunda İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Gazi Mahallesispor maçı öncesinde kırmızı siyahlı ekibin deplasman masraflarını üstlendiler.

TEMEL ERTEN TEŞEKKÜR ETTİ

Genç iş insanlarının bu jesti karşısında Gölcükspor Başkanı Temel Erten kırmızı siyahlı kulübe destek olan Emre Özcan ile Tolga Kolburan’a teşekkür etti. Erten kımızı siyahlı kulübe destek olan herkesi şampiyonluk hedefine ulaşmak için birlik ve beraberliğe davet etti.