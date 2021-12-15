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15 Ara 2021 - 14:25- Spor G: 15 Ara 2021 - 14:26

Güreşçiler Kahramanmaraş’ta kürsü için mücadele edecek

Büyükşehir Kağıtspor ’un başarılı pehlivanları Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek

Güreşçiler Kahramanmaraş’ta kürsü için mücadele edecek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor‘un başarılı güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele etmek için yola çıktı.

8 SPORCU KATILACAK

16-19 aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına Türkiye Güreş Federasyonu, Kocaeli iline 20 sporcu kontenjanı ayırdı. Kağıtspor, Kocaeli il seçmesinde 20 kontenjanın 8’ini almayı başardı.

6 SIKLETTE MÜCADELE EDECEKLER

Şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor’u ve Kocaeli’ni temsilen 57 kilogramda Fatih Özdağ ve Mehmet Tahir Kızılkaya, 61 kilogramda Yusuf Demir, 65 kilogramda Mehmet Söyler, 79 kilogramda 2021 Türkiye Şampiyonu Abdülvasi Balta, 86 kilogramda Ahmet Emin Çakırkaya ve Mert Çıkmaz, 125 kilogramda Hamza Özkaradeniz mücadele edecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

15 Ara 2021 - 14:25 - Spor

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