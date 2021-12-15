Minik Mehmet Ali İşler’in ölümünde okul yönetimine beraat!

4 Ekim 2018 tarihinde Derince’de bulunan Turgut Reis İlkokulu’nda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken okulun demir kapısının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler ile ilgili bilirkişi tarafından İşler’in ölümüne ilişkin okul müdürü ve nöbetçi öğretmen dahil 6 kişi kusurlu bulundu. Kocaeli 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle Öldürme” suçu kapsamında görülen duruşmada geçtiğimiz hafta karar verildi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, kontrol görevlisi Kemal Yücesan, ihale kabul komisyonu üyesi Tarık Topaloğulları ve kapıyı yapan firmanın sahibi Hüseyin Er, önce 4 yıl hapis cezasına çarpıtılırken mahkeme iyi hal uygulayarak cezasını 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra cezayı adli para cezasına çevirdi. İhale kabul komisyon üyesi, inşaat teknikeri Mustafa Durgun’a, 2 yıl 6 ay hapis cezasında indirim uygulanarak para cezasına çevrildi. İhale Kabul Komisyonu Üyesi Ayten Can, Okul Müdürü Uğur Ekin, Okul Müdür Yardımcısı Velet Akdoğan ve olay günü okulda nöbetçi olan öğretmen Tülin Aktaş ve kapıyı yapan Mehmet Yıldız hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Ayrıca mahkeme, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen şantiye şefi Ercan Koç hakkında “Taksirle Öldürme” suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.

“FİRMA VE OKUL YÖNETİMİ ÖDÜLLENDİRİLDİ”

Olay ile ilgili acılı baba Selahattin İşler, anne Reyhan İşler ve 6 yaşındaki oğulları Melih Efe İşler Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi. Acılı baba Selahattin İşler, “Yaklaşık 3 yıldır mahkemeye gidip geliyoruz. Verilen karar çok yetersiz. Beklediğimiz bir karar olmadı. Çünkü hem kapıyı yapan firma hem de okul yönetimi ödüllendirildi. Cezayı alan biz olmuş olduk. Bu kararı beklemiyorduk; daha ağır bir karar bekliyorduk. Bu cezaları da paraya çevirdiler. Bu bizi çok üzmüştür; yaramızı dağlamıştır. Firmaya 3 yıl 4 gibi bir ceza verildi; paraya çevrildi. Okul yönetiminden müdür, müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen beraat etti. Sadece firma sahiplerine ceza verildi o da paraya çevrildi. Biz bunu yeterli bulmuyoruz; Türk adaletine güveniyoruz” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE VALİ BİZİ DİNLEMEDİ”

Baba İşler süreçle ilgili, “Bununla ilgili olay yaşandıktan sonra dönemin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vali ile görüşme yaptım. Hiçbir şey yapmamışlar. Beni dinlemediler bile. Ben derdimi anlatmaya çalıştım, acılı bir babayım; asansöre yürüyerek gitti sayın valimiz. Bu konuda hiç yardımcı olmadılar. İl Milli Eğitim özür bile dilemedi bizden. Bir üst mahkemeye başvuracağız. İyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar olamaz. Neye dayanarak böyle bir karar veriliyor anlamış değilim. Bizi cezalandırdılar, sanıkları ödüllendirdiler. Bunu yeterli bulmuyoruz. Ayrıca biz çocuğumuzu bu öğretmenlere emanet ettik okusun diye ama maalesef sahip çıkmadılar. Bu öğretmenler halen hiçbir şey olmamış gibi eğitimlerine devam ediyorlar. Bu sabıkalı öğretmenleri nasıl halen görevde tutuyorlar anlamış değilim. Bu kararı verenlerin hiç evladı, vicdanı yok mu? Neye dayanarak böyle bir karar veriyorlar. Bu bizim adalete olan güvenimizi sarsmıştır. Bu kararları reddediyoruz. Çocuğumuzu okula göndermedik; güvenemiyoruz okula. Bu şekilde çocuğumu okula göndermeyeceğim. Böyle sorumsuz eğitimciler olduğu sürece de gönderme” şeklinde konuştu.

“GÖZYAŞLARIM DİNMİYOR, HER GÜN AĞLIYORUM”

Acılı anne Reyhan İşler ise ağlayarak, “İstediğimiz sonucu alamadık. Bizi mahvettiler. Bu gözyaşlarımızın hesabını kim verecek. Evladım gözümün önünden gitmiyor; halen gözümün önünde. Biz adalete güveniyoruz. Cezalarını çekmelerini istiyoruz. 3 seneden beri gözyaşlarım dinmiyor, her gün ağlıyorum. Canımızı yaktılar, bizi mahvettiler. Çocuğumuzu okula gönderdik ama kimse sahip çıkmadı. Çocuğunu gönderdi diye anne baba mı suçlu. Çok ağır ceza almalarını istiyoruz hepsinin. Nöbetçi öğretmen yok orada, öyle bir şey yok. Ben bir ay gittim kendim, orada hiçbir öğretmen durmadı şimdiye kadar. Adalete güveniyoruz” dedi.

“NE OKUL MÜDÜRÜ NE DE ÖĞRETMENLER TEDBİRİNİ ALMADI”

Ailenin Ankara Barosu’na kayıtlı avukatı Hüseyin Keleş, “Küçük Mehmet Ali 7 yaşında elim olay sonucunda vefat ediyor ve ailesi 3 yıldır adliye koridorunda adalet arıyor. Bu 3 yılın sonunda biz isterdik ki ailenin de içini rahatlatacak, bizi de mutlu edecek karar çıksın ama maalesef verilen cezalar tamamen göstermelik oldu. Verilen en büyük ceza 3 yıl 4 ay ve bu paraya çevrildi. Paraya çevrilmesi yetmiyormuş gibi 24 bin TL’lik parayı 24 taksite bölmüş durumdalar. Bu bizi çok yaralamıştır. Bunun dışında okul müdürü ve sınıf öğretmeni beraat etmişlerdir. Dava dosyasına giren kamera kayıtlarında olaydan birkaç gün önce çocukların durmadan kapıyla oynadığı ve bu kapı araç giriş-çıkışına ayrılmış bir kapı olmasına rağmen kilitli tutulması gereken bir kapı. Bu kapı çocuklar tarafından oyuncak haline getirilmiş ve bütün kamera kayıtlarında görülüyor. Maalesef ne okul müdürü ne de öğretmenler bunun tedbirini almadı. Bununla alakalı hiçbir güvenlik önlemi almadı ve bunun sonucunda bir olay gelişti” dedi.

“GÖSTERMELİK CEZA ALDI”

Avukat Keleş son olarak, “Bizce burada okul müdürü ve nöbetçi öğretmenin hatası ve ihmali var. Bu ihmaller bilirkişi raporuna yansımasına rağmen maalesef beraat ettirilmiş durumdalar. Bu hukuksuz karara karşı biz istinaf hakkımızı kullanacağız ve gerekli itirazlarımızı yapacağız. Kapının tadilatından sorumlu ihaleyi alan şirketin sahibi 3 yıl 4 ay gibi göstermelik ceza aldı ve bu paraya çevrildi. Komisyonda yer alan üyeler, kapının projesini yapan şahıs ve projeye uygun yapıldığını onaylayan üyeler göstermelik cezalar alıp o göstermelik cezalar paraya çevrilmiş durumda. Bu karar kesinlikle hukuka aykırı. Umudumuz gerekli cezaların verilmesi” ifadelerine yer verdi.