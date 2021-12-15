Büyükşehir Meclisi’nde önemli İzmit kararları!

2021yılı son Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı yarın Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde saat 15.00’da yapılacak. Toplam 115 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanacağı meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yapması bekleniyor. Kent için önemli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanacağı meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin 2022 ve 2024 yılları arasında kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alınması maddesi görüşülecek. Araç kiralama hizmeti, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyelerinin mecliste sürekli eleştirdiği konular arasında yer alıyor. Meclis üyelerinin ilgili maddeye ne yönde oy vereceği merakla bekleniyor.

BELEDİYE KONAĞI’NIN BULUNDUĞU ARSA İZMİT’E TAHSİS EDİLECEK

Mecliste görüşülecek bir diğer kritik madde ise CHP’li İzmit Belediyesine yapılacak olan taşınmaz tahsisi. İzmit Sepetçi Mahallesi nazım imar planında konut alanında kalan ve üzerine İzmit Belediyesi tarafından Mahalle Konağı yaptırılan Sepetçi Mahallesi’nde bulunan 2 bin 233,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazdaki Büyükşehir’e ait oranındaki hissenin İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve protokol yapılması konularında yetki verilmesi mecliste oylanacak. İlgili maddenin oy birliği ile geçmesi bekleniyor. Mecliste aynı zamanda Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada 8 parsel sayılı, 1.183,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi gibi konularda görüşülecek önemi maddeler arasında.

ULAŞIMPARK’A OTOPARK TAHSİSİ

Mecliste bir diğer önemli tahsis ise Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olan UlaşımPark A.Ş.’ye yapılacak. İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Tanyıldız Düğün Salonu ve Opet’in bulunduğu alanın bodrum, zemin, birinci Kat 1 No’lu otopark nitelikli bağımsız bölümün ayni sermaye artırım yolu ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması gündeme gelecek.

İZMİT, BİR GÜN ÖNCE AÇILIŞINI YAPMA KARARI ALDI

Süleyman Paşa Hamamını restore edilmesinin ardından Büyükşehir tarafından 10 yıl süreyle İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmiş, Tarih Koridoru Derneği tarafından işletilen yerde Tarihi Çinili Mutfak isimli bir restoran açılmıştı. İzmit Belediyesi geçtiğimiz aylarda restoran için yenilememe yapmamış restoran da faaliyetlerine son vermişti. Mecliste görüşülecek gündem öncesi İzmit Belediyesi bugün söz konusu yeri Şehr-i İzmit Kafe olarak ayrıca Tarihi Süleyman Paşa Hamamı’nın açılışını yaptı.

BÜYÜKŞEHİR TAHSİSİ KALDIRMAK İSTİYOR

Mecliste görüşülmeden bir gün önce açılışın yapılması dikkat çekti. Madde “İzmit Akçakoca Mahallesi 625,26 metrekare yüzölçümlü, imar planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Kentsel Sit Alanında kalan taşınmazın Akçakoca Cephe ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Belediyesi’ne yapılan tahsisin kaldırılması” yer aldı. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No: 16 da bulunan büfe faaliyet konulu işyerinin işletmesinin devrinin iptal edilmesi ile ilgili teklif de tartışacak maddeler arasında.

41K HATTI MECLİSTE

Büyükşehir ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan yollarda gerçekleştirilmesi planlanan; üst geçit, alt geçit, köprülü kavşak, altyapı, üstyapı vb. ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol/ek protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına verilmesi ile ilgili raporu Büyükşehir’e ait 64 adet BMC marka Procity model CNG otobüslerin Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye ayniı sermaye olarak kaydedilmesi, ‘41K’ hattı ve ‘Kocaeli Doğu Toplu Taşıma Sistemi’nin işletme modelinin belirlenmesi, bölgedeki toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi maddesi de merakla beklenen bir diğer önemli madde.

GENİŞMEKE İSTEYEN LİMANLAR VAR

Mecliste Kocaeli halkını ilgilendiren önemli gündem maddeleri arasında bazı limanların genişleme isteği de yer alıyor. Yarın gerçekleşecek olan meclis toplantısında Efesan Port, Çolakoğlu Metalürji, Petrol Ofisi ve Tüpraş’ın liman kapasitelerini artırma talepleri de görüşülecek karara bağlanacak .