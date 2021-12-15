Murat Aydın’ı Allah korudu!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın aracı ile Ankara’daki konfederasyontoplantısına gittiği esnada bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası emniyet kemeri takılı olan Aydın’ın aracındaki hava yastığının patlaması üzerine göğüs kafesinde ezilme meydana geldi. Darıca Farabi Hastanesi’nde tetkikleri yapılan müşahedede 2 saat tutulan Başkan Aydın taburcu edildi. Evinde dinlenen KASKF Başkanı Murat Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.