Murat Aydın’ı Allah korudu!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın aracı ile Ankara’daki konfederasyontoplantısına gittiği esnada bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası emniyet kemeri takılı olan Aydın’ın aracındaki hava yastığının patlaması üzerine göğüs kafesinde ezilme meydana geldi. Darıca Farabi Hastanesi’nde tetkikleri yapılan müşahedede 2 saat tutulan Başkan Aydın taburcu edildi. Evinde dinlenen KASKF Başkanı Murat Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.