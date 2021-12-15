Kocaeli’de kişi başına düşen milli gelir 96 bin 745 TL

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı. İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.Kocaeli ili, 2020 yılında 191 milyar 85 milyon TL ile GSYH’dan %3,8 pay aldı.Öte yandan Kocaeli’de, kişi başına GSYH, 2020 yılında 96 bin 745 TL oldu.

KOCAELİ VE KOMŞULARDAKİ GSYH DEĞERLERİ

· Kocaeli ili, 2020 yılında191 milyar 085 milyon TL ile GSYH’dan %3,8 pay aldı.

· Sakarya ili 2020 yılında 59 milyar 774 milyon TL ile GSYH’dan %1,2 pay aldı.

· Düzce ili 2020 yılında 20 milyar 630 milyon TL ile GSYH’dan %0,4 pay aldı.

· Bolu ili, 2020 yılında20 milyar 644 milyon TL ile GSYH’dan %0,4 pay aldı.

· Yalova ili, 2020 yılında 18 milyar 417 milyon TL ile GSYH’dan %0,4 pay aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

KOCAELİ’DE 96 BİN 745 TL

Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli ilinde, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 96 bin 745 TL oldu.

SAKARYA’DA 57 BİN 688 TL

Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Sakarya ilinde, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 57 bin 688 TL oldu.

DÜZCE’DE 52 BİN 369 TL

Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Düzce ilinde, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 52 bin 369 TL oldu.

BOLU’DA 65 BİN 440 TL

Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Bolu ilinde, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 65 bin 440 TL oldu.YALOVA’DA 67 BİN 335 TL

Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Yalova ilinde, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 67 bin 335 TL oldu.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK PAYI HİZMETLER SEKTÖRÜ

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından %40,8 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı %30,3 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü %17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

GSYH, 63 İLDE BÜYÜDÜ



Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla %15,8 değişim oranı ile Aksaray, %15,5 ile Ardahan ve %13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla %4,7 değişim oranı ile Nevşehir, %8,3 ile Muğla ve %24,3 ile Antalya oldu.

ANKARA, EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre %1,79 artışına en fazla katkı veren il %0,59 ile Ankara oldu. Ankara'yı %0,21 ile Gaziantep ve %0,19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında %0,85 ile Antalya, %0,11 ile Muğla, %0,09 ile İstanbul yer aldı.