Eriklitepe beyaza büründü

Gölcük'ün turistik alanlarından Eriklitepe Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartepe'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Gölcük ilçesinin yüksek kesimlerin de etkili oldu. Gölcük ilçe sınırları içerisinde bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı'da kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Eriklitepe'de bulunan vatandaşlar ise cep telefonları ile ortaya çıkan manzarayı görüntüledi, kar yağışının keyfini sürdü.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.