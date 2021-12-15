Olay, dün Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Sadık Önem (68), aracına müşteri gibi binen 2 kişiyi akaryakıt istasyonuna getirdi. Araçtan inen 2 şüpheli yürüdüğü sırada Sadık Önem de araçtan inerek taksi ücretini talep etti. Bunun üzerine şüpheliler Sadık Önem'i önce darp etti, sonra da bıçakladı. Omzundan bıçaklanan Önem'in hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler B.G. ve B.S. ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
15 Ara 2021 - 19:57- Asayiş Güncelleme: 15 Ara 2021 - 20:01
Taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde taksi ücretini isteyen şoförü, akaryakıt istasyonunda omzundan bıçaklayıp darp eden 2 zanlı tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.