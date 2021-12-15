Reklamı Kapat
15 Ara 2021 - 19:57- Asayiş G: 15 Ara 2021 - 20:01

Taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde taksi ücretini isteyen şoförü, akaryakıt istasyonunda omzundan bıçaklayıp darp eden 2 zanlı tutuklandı.
Taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı mask

Olay, dün Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Sadık Önem (68), aracına müşteri gibi binen 2 kişiyi akaryakıt istasyonuna getirdi. Araçtan inen 2 şüpheli yürüdüğü sırada Sadık Önem de araçtan inerek taksi ücretini talep etti. Bunun üzerine şüpheliler Sadık Önem'i önce darp etti, sonra da bıçakladı. Omzundan bıçaklanan Önem'in hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler B.G. ve B.S. ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

15 Ara 2021 - 19:57 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.520.789 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı mask
Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
Çıkan yangında iş yeri hasar gördü mask
Çıkan yangında iş yeri hasar gördü
Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu mask
Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı mask
Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı
Kocaeli'de korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Asansöre zarar veren şahıs gözaltına alındı mask
Asansöre zarar veren şahıs gözaltına alındı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL