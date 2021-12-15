İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan zanlı gözaltına alındı.
15 Ara 2021 - 20:00- Asayiş Güncelleme: 15 Ara 2021 - 20:13
Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.